В Атырау после столкновения перевернулся автобус

В Атырау после столкновения с легковой машиной перевернулся автобус.

«8 октября около 14 часов на перекрестке улиц №9 и №15 микрорайона «Самал» водитель автомашины «Toyota Mark», выехавший с дороги второстепенного значения, совершил столкновение с автобусом марки «Toyota Coaster», следовавшим по главной дороге.

В результате столкновения автобус «Toyota Coaster» перевернулся. В ДТП пострадали трое пассажиров автобуса. После осмотра медиками и оказания первой помощи все были отпущены домой», — сообщает пресс-служба ДП области.

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