В Атырау горит рынок «Сарайшык»( ВИДЕО)

Происшествия

16 июля 2020 года в 14:52 поступило сообщение о том, что в мкр.Нурсая, по ул. К. Маденова 1 «а», внутри коммунального рынка «Сарайшык» произошло возгорание 3-х продуктовых бутиков на площади 50 кв.м. В течении 6-ти минут на место происшествия прибыл первый пожарный расчёт.
Благодаря своевременным действиям пожарных ГУ «СПиАСР» ДЧС Атырауской области было предотвращено дальнейшее распространение огня. Пожар был локализован в 15:15 и полностью ликвидирован в 15:51.
Жертв и пострадавших нет.
Предварительная причина пожара – устанавливается.

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