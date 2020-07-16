В Атырау горит рынок «Сарайшык»( ВИДЕО)

16 июля 2020 года в 14:52 поступило сообщение о том, что в мкр.Нурсая, по ул. К. Маденова 1 «а», внутри коммунального рынка «Сарайшык» произошло возгорание 3-х продуктовых бутиков на площади 50 кв.м. В течении 6-ти минут на место происшествия прибыл первый пожарный расчёт.

Благодаря своевременным действиям пожарных ГУ «СПиАСР» ДЧС Атырауской области было предотвращено дальнейшее распространение огня. Пожар был локализован в 15:15 и полностью ликвидирован в 15:51.

Жертв и пострадавших нет.

Предварительная причина пожара – устанавливается.