Трое боксеров погибли в ДТП в Атырауской области

Трое молодых боксеров погибли в ДТП в Атырауской области, передает МИА «Казинформ». Соболезнование на своей странице в Instagram разместила Казахстанская федерация бокса. «Соболезнуем родным и близким боксёров, членов сборной Атырауской области Еламана Рахметоллы, Нуркена Нурымова и Сункара Тельманова, погибших в дорожной аварии. Талантливые ребята только что перешли из молодёжной команды во взрослый бокс и подавали большие надежды», — говорится в сообщении.