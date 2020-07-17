Трое боксеров погибли в ДТП в Атырауской области

Происшествия

Трое молодых боксеров погибли в ДТП в Атырауской области, передает МИА «Казинформ». Соболезнование на своей странице в Instagram разместила Казахстанская федерация бокса. «Соболезнуем родным и близким боксёров, членов сборной Атырауской области Еламана Рахметоллы, Нуркена Нурымова и Сункара Тельманова, погибших в дорожной аварии. Талантливые ребята только что перешли из молодёжной команды во взрослый бокс и подавали большие надежды», — говорится в сообщении.

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