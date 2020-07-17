Пожар на СТО: сгорело 8 машин

17 июля 2020 года по улице Тайманова в 19:21 по местному времени произошёл пожар на станции технического осмотра (СТО) принадлежащей ТОО «КазАзер» на площади 250 кв.м.
Как оказалось в здании находилось 8 легковых автомобилей, которые были полностью уничтожены огнём.
Силами 15-ти сотрудников и 4-ёх единиц техники ГУ «СП и АСР» ДЧС Атырауской области в 20:00 пожар был локализован и полностью ликвидирован в 20:41 .
Жертв и пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.
Группа внутренних и внешних коммуникаций ДЧС Атырауской области.