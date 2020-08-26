Пожар на Каспии перекинулся на резерват «Акжайик»

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Огонь от пожара на побережье Каспийского моря перекинулся на территорию природного резервата «Акжайик».              

Как сообщили в пресс-службе ДЧС области, пожар на побережье Каспийского моря в 20 километрах от Атырау, начавшийся 22 августа, продолжается. Горят тростниковые заросль. 24 августа огонь порывами ветра перекинулся на территорию государственного природного резервата «Акжайык». Сотрудники резервата приступили к тушению огня.

Как ранее сообщалось, в Атырау площадь пожара на побережье Каспийского моря увеличивается.

Виктор Сутягин

Administrator

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