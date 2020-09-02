Полмиллиона тенге вымогали у иностранца в Атырау

24 августа двое неизвестных решили поправить свое финансовое положение за счет вымогательства у гражданина Узбекистана. Применив силу, они удерживали его, но вскоре отпустили, потребовав при этом принести 500 тысяч тенге.

В этот же день 44-летний иностранец обратился в дежурную часть с заявлением. После этого полицейские совместно с сотрудниками ДКНБ задержали подозреваемых – жителя города Атырау, 1983 года рождения, и жителя Жылыойского района, 1979 года рождения. Вещественные доказательства — переданные деньги — изъяты.

Один из задержанных, ранее неоднократно судимый житель Жылыойского района водворен в следственный изолятор, другой находится под домашним арестом.

В настоящее время ведется досудебное расследование по статье «Вымогательство» Уголовного кодекса. Кроме того, как выяснилось, подозреваемые являются приверженцами деструктивного религиозного течения.

Пресс-служба департамента полиции Атырауской области