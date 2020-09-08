Камыш в огне и дыму

Камышовые заросли у Каспийского моря продолжают тлеть, несмотря на то что 7 сентября удалось потушить открытое пламя пожара. Общая площадь охваченной огнем территории составляет более 284 гектаров. Об этом на брифинге сообщил начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области Омар Бержанов.

Камыши в прибрежной части Каспийского моря горят ежегодно. Причина – выброшенные окурки, неосторожное обращение с огнем людей, приезжающих к морю порыбачить/поохотиться или просто ради красивых кадров. Выкосить густой камыш высотой под три метра не удается – он прорастает вновь. Да и нельзя этого делать, так как здесь гнездятся разные породы птиц, и последствия могут быть печальны для флоры и фауны…

По информации Омара Бержанова, 1 сентября 2020 года в 20 часов 15 минут с помощью космического мониторинга было зафиксировано горение камыша вдоль побережья Каспийского моря. На место выехали три сотрудника ДЧС Атырауской области, установившие, что возгорание происходит ориентировочно в 35 км от города Атырау в заболоченной местности побережья Каспийского моря. В ходе разведки выяснилось, что в районе местности Веста всего три очага возгорания, примерно по 500-800 квадратных метров, в некоторых выжженных местах идет задымление. В первый день общая площадь выжженной территории составляла два гектара.

Работники государственного природного резервата «Ак Жайык» приняли меры для недопущения распространения огня на территорию резервата. С их стороны было задействовано 25 работников и 7 единиц техники.

Угрозы распространения возгорания не наблюдается. Гибель диких животных на месте возгорания не зафиксирована.

Выступая на брифинге, Омар Бержанов обратил внимание на тот факт, что возгорание происходит в заболоченной местности. Поэтому использование наземной автотехники в таких условиях не представляется возможным.

На тушении всего было задействовано 14 единиц техники и 50 человек. К сожалению, своих вертолетов не хватило, поэтому пришлось взять в аренду авиационную технику из Шымкента.

-Региональный департамент располагает двумя вертолетами, один из которых был на плановом ремонте, — отметил Омар Бержанов. — Гидрант второго вертолета имеет объем всего лишь в три тонны воды. Поэтому пришлось взять вертолет из Шымкента, один час эксплуатации которого стоит свыше одного миллиона тенге. До конца 2020 года мы планируем купить два современных вертолета. Надеемся, что вновь созданное Министерство по чрезвычайным ситуациям ускорит этот процесс.

Марина КУАНЫШЕВА