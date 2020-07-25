Гвардейцы предотвратили прыжок с моста женщины с ребенком

Происшествия

В Атырау гвардейцы предотвратили прыжок с моста женщины с ребенком.

«Инцидент произошел на центральном городском мосту поздней ночью.. Патрулируя этот район,войсковой наряд Регионального командовании «Батыс» Национальной гвардии РК, увидел в темноте силуэт женщины с ребенком, стоявшей за ограждением центрального моста и собиравшейся спрыгнуть. Благодаря умелым и решительным действиям младшего сержанта Ергена Нургалиева удалось отговорить женщину от этого необдуманного поступка, после чего солдаты отвели их в безопасное место»,- сообщает пресс-служба Регионального командования «Батыс» Нацгвардии.

Причина попытки суицида выясняется.

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