ДТП в Атырау: четверо погибших

Происшествия

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибло четыре человека, произошло в Атырау.  

«ДТП произошло прошлой ночью при вьезде в город Атырау на автотрассе Уральск-Атырау. Водитель автомашины Toyota Camry, 1999года рождения, не справился с рулевым управлением. Машина опрокинулась. В результате ДТП двое пассажиров автомашины скончались на месте. Водитель и двое пассажиров были доставлены в реанимационное отделение больницы. От полученных травм в больнице скончались водитель и один из пассажиров», — сообщили в пресс-службе ДП региона.

Проинформировав, что  в настоящее время проводится досудебное расследование по ч.4 ст.345 УК РК. 

Виктор Сутягин 

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