С августа 2020 года в Казахстане запущена новая государственная пилотная жилищная программа «Шаңырақ 5-10-20», которая рассчитана на более широкий круг казахстанцев. О том, что она собой представляет, в чем ее особенности и как идет реализация этой и других государственных жилищных программ, в беседе с директором Атырауского филиала АО «Жилстройсбербанк Казахстана» Нурболом КУРМАНОМ.

Бессрочный съем

Прежде чем повести речь о проекте «Шаңырақ», мы затронем вопросы реализации других государственных жилищных программ, таких как «Нұрлы жер» и «Бақытты отбасы». Госпрограмма «Нұрлы жер» состоит из двух больших частей, первая — это строительство инфраструктуры и вторая – строительство жилья. Нас в данном случае интересует второй аспект. Жилищный аспект программы делится на несколько направлений. В основе является то, что оператором госпрограммы выступает «Жилстройсбербанк Казахстана», который реализует кредитное жилье, построенное за счет местных исполнительных органов. Местные исполнительные органы строят, а «Жилстройсбербанк» реализует это жилье для очередников и далее для вкладчиков банка.

— Был проведен анализ и определена лестница доступности. Что это означает? — разъясняет Нурбол Курман. — Есть у нас категории граждан, которые вообще не могут получить кредит. К примеру, это инвалиды I группы, дети-сироты. Те, у кого нет дохода, который позволил бы оформить им кредит на покупку жилья. В этом случае государство строит и обеспечивает людей арендным жильем. Речь идет о бессрочной аренде.

— Раньше, как я помню, считалось, если человек 5 лет проживает в определенной арендной квартире, то может затем оформить ее в ипотеку и далее выкупить жилье.

— Да, раньше, можно было оформить, но сейчас такое правило убрали. Согласно последним изменениям программы, арендное жилье должно быть на балансе у государства, точнее у местных исполнительных органов. Возможен такой вариант. Если у человека появятся доходы, то, живя в арендном жилье, он может собрать свой первоначальный взнос, купить или оформить ипотеку на квартиру в другом месте и освободить это жилье. Вернее, следующему лицу, кто нуждается в нем. Ведь оно принадлежит к категории льготного жилья, где просто платишь коммунальные платежи и живешь. Проживание в нем не ограничено во времени, даже если остаются дети, то они могут продолжать жить в этом доме.

Демократичный «Бақытты Отбасы»

Идем далее по лестнице. Для другой категории граждан — многодетных матерей, многодетных семей с четырьмя и более детьми, родителей, воспитывающих ребенка с особыми потребностями, неполных семей, где отсутствует один из родителей, государство предлагает, скажем так, другую социально ориентированную программу в рамках «Нұрлы жер», официально названную «Бақытты отбасы». Ее условия: ставка вознагаждения — 2% годовых, сумма минимального первоначального взноса — 10% от суммы займа, сумма займа – до 15 млн тенге для г. Атырау и 10 млн тенге для Атырауской области, срок займа – до 20 лет. И обязательный критерий — кандидат должен быть очередником за жильем в местном исполнительном органе. Плюсом здесь является то, что жилье можно приобрести как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости в качестве поддержки для социально уязвимых слоев населения. Ведь новое жилье априори всегда стоит дороже.

— Здесь есть еще нюансы, — продолжает наш собеседник. — Если кто-то, допустим, живет в с. Курмангазы или Индере, то заемщик имеет право приобрести жилье в г. Атырау, но в пределах области. Но опять-таки приобрести жилье на сумму 10 млн тенге, так как направление дается от сельской местности. По «Бақытты отбасы» при оформлении займа доход на одного члена семьи не должен превышать двух прожиточных минимумов, на 2020 год он составляет 65 336 тенге. Если доход на члена семьи превышает эту сумму, то заемщик не подходит под критерий данной программы. Это означает, что он условно не социально уязвим, надо же ведь определиться и где-то границу установить, — отметил Нурбол Курман. — В случае если стоимость квартиры дороже положенной суммы займа, то заемщик может внести разницу за счет собственных средств. По «Бақытты отбасы» на сегодня в Атырауской области 320 вкладчиков смогли приобрести свое жилье.

С упором на первичку

Следующей по лестнице доступности для приобретения жилья является пилотная программа «Шанырақ» (5-10-20), где доход на одного члена семьи не должен превышать 3,1 прожиточного минимума, что составляет 101 270 тенге. Для участия в данной программе кандидат также должен находиться в списке очередников в акимате.

Пилотный проект «Шаңырақ» является новым направлением программы «Нұрлы жер» и разработан согласно поручению Главы государства в целях предоставления казахстанцам выгодных займов для приобретения собственного жилья. Оператором проекта выступает «Жилстройсбербанк» (дочерняя организация холдинга «Байтерек). Например, семья, состоящая их трех человек и имеющая совокупный месячный доход в 300 тыс. тенге, подпадает под критерий «Шаңырақ». Если доход превысит лимитированную сумму, к примеру, совокупный доход составит 305 тыс. тенге, то заемщик уже не сможет оформиться по условиям данной программы. Условия программы: ставка вознаграждения — 5% годовых, минимальный первоначальный взнос – 10% от суммы займа, максимальная сумма по г. Атырау и области – 15 млн. тенге, максимальный срок займа – до 20 лет. Учитывая, что коммерческая ипотека в банках второго уровня варьируется от 13 до 15 процентов годовых, то это относительно сносные условия при условии стабильной работы и заработной платы. Сумма займа самая большая в столичных городах – 18 млн тенге, в Актобе, Атырау, Актау, Караганде и Карагандинской области, Шымкенте, Туркестане – до 15 млн тенге, в остальных регионах — не более 12 млн тенге. Более подробно об условиях получения займа по программе «Шаңырақ» можно узнать на сайте hcsbk.kz.

Подняли шанырак 20 новоселов

По информации директора Атырауского филиала «Жилстрой­сбербанка», на сегодня принимаются заявления очередников, состоящих в очереди за жильем с 1986 по 2017 годы включительно. Особенность программы в том, что под ее критерии могут попасть и молодые семьи, и матери-одиночки, и даже многодетные семьи, тут главное — доход семьи. И по программе «Бақытты отбасы», и по программе «Шаңырақ» для работников бюджетной сферы может быть присужден или выдан жилищный сертификат, который, как правило, используют для первоначального взноса при оформлении жилищного займа. Правда, выдача жилсертификата зависит от возможностей местного бюджета. Решение по сумме сертификатов принимают местные акиматы совместно с маслихатами. Программа «Шаңырақ» ориентирована на покупку жилья только на первичном рынке строящегося жилья по проекту «5-10-20» (кредитное жилье местных исполнительных органов), а также у частных застройщиков, в том числе по долевому участию в строительных компаниях, имеющих гарантию АО «Фонд гарантирования жилищного строительства». Тем самым программа направлена и на стимулирование предприятий-застройщиков, чтобы они активнее участвовали в госпрограммах по строительству жилья, создавали новые рабочие места, обеспечивали закуп стройматериалов, способствовали развитию производства стройматериалов, наполнению госказны через налоговые платежи. К тому же, стройиндустрия является одним из локомотивов развития экономики. Список строительных компаний, у которых можно приобрести квартиру по программе, можно посмотреть на сайте hcsbk.kz.

С момента запуска программы «Нұрлы жер «Шаңырақ (5-10-20)» от участников по Атырауской области принято на сегодня 94 кредитные заявки на общую сумму 1 300 млн тенге, по 23 из которых были одобрены и выданы займы на общую сумму 312 млн тенге.

Счастливая Жулдыз

Первым заемщиком, оформившим в регионе жилищный заем по данной программе, стала жительница г. Атырау Жулдыз Магзомова. По профессии она врач-­акушер, на очередь на жилье встала десять лет назад.

— Мне позвонили из «Жилстрой­сбербанка» и объяснили суть этой программы, сказав, что я могу в ней участвовать. После чего, посоветовавшись с супругом, я обратилась в банк. Потом прошла регистрацию по программе «Шаңырақ» и вскоре получила одобрение на оформление кредита. В течение двух месяцев надо было, согласно оглашенным условиям, найти жилье на первичном рынке, то есть в новом доме. Считаю это одним из минусов программы. Заем оформляется на сумму до 15 млн. тенге. Если жилье стоит дороже, то придется доплачивать сверх суммы кредита. Мы нашли однокомнатную квартиру в элитном жилом комплексе «Модерн Сити» в мкр. Нурсая, так как предложения других застройщиков нас не устроили. Квартиры или не устраивали по качеству и цене, или были в черновой отделке. Пришлось бы ждать неизвестно сколько, когда эти дома сдадут в эксплуатацию, — рассказала Жулдыз Магзомова.

Оформление квартиры у Жулдыз заняло от силы две недели в течение сентября т.г. Таким образом, у казахстанцев появилась еще одна возможность улучшить свои жилищные условия.

Тимур КАЗИЕВ