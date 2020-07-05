Возобновлена подача горячей воды в 96-ти многоэтажных домах

Временное приостановление подачи горячей воды было вынужденной мерой в связи передвижением крупногабаритного груза, маршрут которого пролегал через территорию города до строительной площадки газохимического комплекса в Карабатане.

Сегодня полностью проведены восстановительные сварочные работы, соединены 3 основные трубы диаметром 250-400 дм. В результате восстановлена подача горячей воды в 96-ти многоквартирных домах в мкр Жилгородок.

На восстановительных работах были задействованы 18 рабочих и 4 единицы спецтехники АО «Атырауские тепловые сети».

Стоит отметить, что ТОО «Sarens Kazakhstan» в ближайшие выходные планирует доставку очередного груза, однако, указанные участки тепловых сетей затронуты не будут, — сообщает пресс-служба акимата города Атырау.