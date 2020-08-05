В постановление санврача внесены измененения

В Атырау в Постановление Главного государственного санитарного врача Атырауской области «О дальнейшем усилении строгих карантинных мер по снижению распространения коронавирусной инфекции на территории Атырауской области» внесены изменения и дополнения.

С 6 августа запрещается деятельность автомоек, СТО по ремонту автомобильного транспорта, оказание бытовых услуг населению, за исключением оказания услуг организациям и предприятиям, а также субъектам предпринимательства, занимающихся сельским и рыбным хозяйством. Изменен график работы ЦОНов.

«Разрешить работу Центров обслуживания населения, в том числе специализированных ЦОН-ов только по предварительному бронированию очереди через портал электронного правительства Egov.kz, телеграмм-бот EgovKZBBot 2.0 с установлением графика работы в будние дни с 09:00 часов до 18:00 часов, работы спецавтоцонов с 09:00 часов до 17:00 часов. С разрешением работы в выходные дни специализированных ЦОНов с 09:00 часов до 15:00 часов. Разрешить работу объектов шиномонтажа и вулканизации, расположенных вдоль автомобильных дорог республиканского значения (Атырау-Актобе, Атырау-Орал, Атырау-Астрахань, Атырау-Мангистау)», — говорится в отредактированном постановлении.