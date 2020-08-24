В Атырауской области изменились карантинные меры

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Главный государственный санитарный врачАтырауской области внес изменения в свое постановление «О дальнейших мерах по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Атырауской области». 

«Разрешиту работы объектов общественного питания с 09:00 до 22:00 часов с допуском одновременно в помещения не более 30 человек, на открытых площадках не более 50 человек. При соблюдении социального дистанцирования не менее 2 метров, рассадка за одним столом не более 4-х человек, за исключением членов одной семьи. Разрешить деятельность прогулочных катеров с 09:00 до 21:00 часов с соблюдением социальной дистанции и усиленного санитарно-дезинфекционного режима при  заполняемости не более 50% от общего числа посадочных мест. Запретить деятельность аттракционов на открытом воздухе; разрешить деятельность продовольственных магазинов (продовольственные магазины у дома, мини-маркеты, супермаркеты, гипермаркеты с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима с 08:00 до 22:00 часов», — говорится в тексте постановления Главного санитарного врача региона. 

Подготовил Виктор Сутягин 

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