В Атырау жителей аварийных домов переселили в новые квартиры

Главная, Город, Новости

32 семьи переехали в микрорайон Жулдыз, из аварийных домов расположенных по адресам  АТП-1, АТП-2 микрорайона Бирлик, сообщает служба коммуникаций Атырауской области. 

По данным городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, на данный момент переселение граждан из аварийного жилья и общежитий осуществляется поэтапно. Например, в прошлом году жильцы двух общежитий, расположенных  по улице им. Кунанбаева №13 и им. Досмухамбетова, переехали в один из многоэтажных домов  микрорайона Береке. В  этом году жителям еще двух аварийных домов были выданы ключи от новых квартир. В частности, жителей дома по ул. Ауэзова №22 переселили в микрорайон Жулдыз, а жильцы дома по адресу Достык №14 переехали в микрорайон Береке.

Как сообщили специалисты, работа по обеспечению жильем и переселения из ветхого жилья населения, продолжится и в ближайшее время. Отметим, что данные меры будут реализованы после завершения жилищного строительства.

Administrator

Related Posts

3 июля 2020 0

В Атырау на 42 улицах микрорайона Береке будет постелено новое дорожное полотно

3 июля 2020 0

Платная скорая: сколько будет стоить

3 июля 2020 0

Какие лекарства положены бесплатно лечащимся дома

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *