В аптеках Атырау появятся афиши с предельными ценами на лекарства

Достаточно, придя в аптеку, навести на QR-код, указанный на специальных афишах, чтобы узнать предельные цены на тот или иной препарат, сообщает Антикоррупционная служба Атырауской области.

Информационные материалы с указанием предельных розничных цен на лекарственные средства и медицинские изделия будут розданы всем аптекам региона. На афишах указаны пять самых востребованных препаратов, таких как парацетамол, ацетилсалициловая кислота, ингавирин, антигриппин и аспирин кардио. Рядом с наименованиями лекарств будут указаны цены и производитель, а также размещен QR-код со ссылкой на обновленный полный перечень медикаментов, утвержденный министром здравоохранения РК.

Отмечено, что уже на сегодняшний день данная практика показывает свой положительный эффект ввиду удобства в использовании для населения.

— Достаточно, придя в аптеку, навести на QR-код, указанный на специальных афишах, чтобы узнать предельные цены на тот или иной препарат. Также ежедневно департаментом совместно с проектным офисом «Атырау — адалдық алаңы» проводится общественный мониторинг на предмет выявления завышенных цен на противовирусные лекарственные препараты, — подчеркнул первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы области Айдос Мамыт.

Светлана НОВАК

Фото из открытых источников