Тысяча наборов малоимущим от фонда «Халык»

Город

Благотворительный фонд «Халык» организовал раздачу атыраусцам 1000 лекарственно-продуктовых наборов

Благотворительный фонд «Халык» продолжает раздачу 1000 лекарственно-продуктовых наборов малоимущим и многодетным семьям в Атырауской области, сообщает служба коммуникаций Атырауской области.

  • Список малообеспеченных и нуждающихся в лекарствах семей, был составлен городским отделом и областным управлением координации занятости и социальных программ по шести категориям. В данное время продолжается раздача 1000 комплектов в городе и районах, — сказали организаторы.

В каждый набор, общим весом более 60 кг включено основное – лекарственные препараты, согласованные управлением здравоохранения Атырауской области и включенные в протокол лечения COVID-19, утверждённый Министерством здравоохранения РК, а также продукты, моющие, антисептические средства и медицинские маски

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