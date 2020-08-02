Текст постановления о продлении карантина до 17 августа

О дальнейшем усилении строгих карантинных мер по снижению распространения коронавирусной инфекции(COVID-2019) на территории Атырауской области

Руководствуясь подпунктом 4) пункта 1, подпунктом 3) пункта 2 статьи 38, пунктами 2, 3, 4, 7 статьи 104 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 7 июля 2020 года №360-VI, статьей 65 Закона РК «О правовых актах» от 6 апреля 2016 года № 480-V, пунктами 3, 4 главы 2 приказа министра здравоохранения РК «О некоторых вопросах организации и проведения санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий» от 5 июля 2020 года № ҚР ДСМ-78/2020, в целях защиты жизни, здоровья людей и недопущения распространения заболеваемости коронавирусной инфекцией (далее — КВИ) среди населения Атырауской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Продлить строгие ограничительные меры на территории Атырауской области с 00 часов 3 августа до 00 часов 17 августа 2020 года.

2. На территории Атырауской области:

1) приостановить автобусные перевозки между городами и населенными пунктами;

2) приостановить пассажирские железнодорожные перевозки по направлениям г. Алматы, Актюбинской и Мангистауской области.

3) запретить передвижение граждан и транспорта с 23.00 часов до 06.00 часов, за исключением работников и транспорта (личного транспорта) акиматов, правоохранительных органов, экстренных служб, санитарно-эпидемиологической службы, а также работников объектов жизнеобеспечения области, города, районов и предприятий непрерывного цикла при наличии справки с места работы (либо служебного удостоверения);

4) запретить движение общественного транспорта, кроме служб такси с перевозкой в салоне не более двух пассажиров или членов одной семьи с соблюдением масочного режима;

5) руководителям государственных органов, организаций, предприятий и субъектов предпринимательства обеспечить доставку сотрудников с места проживания до работы и обратно;

6) запретить движение граждан и личного автотранспорта в субботу и воскресенье, за исключением:

— работников акиматов, правоохранительных органов, экстренных служб, санитарно-эпидемиологической службы, объектов жизнеобеспечения области, города, районов и предприятий непрерывного цикла при наличии справки с места работы (либо служебного удостоверения);

— приобретения продовольственных товаров, товаров первой необходимости, лекарственных препаратов в магазинах и аптеках в непосредственной близости от места проживания, выезда в медицинские организации по экстренным случаям;

7) запретить проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференций, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей;

8) запретить деятельность торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых сетей, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них с ограничением времени работы с 10 часов до 21 часов;

9) запретить деятельность развлекательных учреждений (караоке, бильярд, компьютерные клубы, кальянные, букмекерские конторы, ночные клубы, боулинг центры, аттракционов, детских игровых площадок, батутов и другие), кинотеатров;

10) запретить деятельность всех объектов культуры (театры, концертные залы, музеи, выставки и др.);

11) приостановить деятельность религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.);

12) запретить деятельность детских оздоровительных лагерей, детских дошкольных учреждений, детских кабинетов коррекции, образовательных центров, детских развивающих центров, кружков, курсов для детей и взрослых;

13) запретить деятельность фудкортов, банкетных залов;

14) запретить деятельности СПА-центров, тренажерных залов, фитнес-центров, спортивно-оздоровительных центров, бассейнов, общественных бань, саун, салонов красоты, парикмахерских, центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра городских и общественных пляжей, аквапарков, баз отдыха;

15) запретить деятельность крытых продовольственных и непродовольственных рынков.

16) разрешить работу непродовольственных магазинов только по принципу «доставки на дом» с 10.00 до 21.00 часов;

17) ограничить перемещение населения старше 65 лет и группами более 3 человек;

18) разрешить деятельность государственных органов (организаций, предприятий), органов квазигосударственного сектора, национальных кампаний, иных организаций, а также субъектов предпринимательства, деятельность которых разрешена, с соблюдением социальной дистанции и усиленного санитарно-дезинфекционного режима. Перевод не менее 80% сотрудников на дистанционную форму работы при штатном расписании более 30 сотрудников, с возможностью максимального сокращения рабочего времени;

19) разрешить деятельность медицинских организаций независимо от форм собственности по предварительной записи с соблюдением требований зонирования и усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

20) разрешить деятельность объектов в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели) с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

21) разрешить деятельность продовольственных магазинов (продовольственные магазины у дома, минимаркеты, супермаркеты, гипермаркеты), с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима и ограничением времени работ с 10.00 до 21.00 часов;

22) запретить деятельность объектов общественного питания, (кафе, рестораны, летние кафе и другие), объектов мелкорозничной торговли с изготовлением и реализацией кулинарных и кондитерских изделий, зоомагазинов, за исключением работы по принципу «доставки на дом» с 10.00 до 21.00 часов;

23) разрешить деятельность промышленных предприятий с непрерывным производственным циклом; строительных работ на открытом воздухе, сельского и рыбного хозяйства, животноводства с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

24) запретить деятельность по оказанию услуг автомойки, ремонт автомобилей, бытовых услуг населению, за исключением оказания услуг организациям и предприятиям;

25) запретить деятельность бизнес-центров (услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентств по недвижимости, рекламных агентств, судебных исполнителей и др.)

26) разрешить организацию работы ЦОНов (в том числе спецЦОНы) строго по предварительному бронированию через Egov.kz, телеграмм-бот EgovKZBBot 2.0 с установлением графика работы в будние дни с 9.00 часов до 15.00 часов, работы CaII центров с 9.00 часов до 17.00 часов, а в выходные дни запретить;

27) разрешить организацию работы АО «Казпочта» с ограничением работы по времени с 9.00 часов до 18.00 часов и максимальным оказанием услуг в онлайн формате с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

28) запретить посещения парков, площадей и скверов, набережных и иных мест отдыха населения;

29) проводить санитарно- дезинфекционную обработку такси, промышленных территорий, аэропортов, дворовых детских площадок, продовольственных и непродовольственных рынков и других общественных мест;

30) разрешить деятельности субъектов финансового рынка, банков второго уровня с ограничением времени работы с 9.00 часов до 17.00 часов и численности в соответствии с актом Национального Банка РК и Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка;

31) разрешить деятельность аптек с соблюдением усиленного дезинфекционно-уборочного режима с ограничением времени работ с 08.00 часов до 22.00 часов.

32) ношение медицинских или тканевых масок в общественных местах, помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, общественных местах на открытом воздухе является обязательным, за исключением детей в возрасте до пяти лет и лиц, занимающихся индивидуальными занятиями спортом не более 5 человек при соблюдении социальной дистанции.

3. Акимам городов, районов, государственным организациям и учреждениям, субъектам предпринимательства:

1) обеспечить исполнение выше указанных требований;

2) в период временного приостановления в торговых центрах и домах, базарах, общественном транспорте, на объектах торговли продовольственной и непродовольственной продукции, объектах сферы услуг и других местах массового скопления людей независимо от форм собственности провести масштабную дезинфекционную работу.

3) провести подготовительные мероприятия по готовности объектов к подкарантинному периоду с последующей подачей заявки на возобновление деятельности на электронной платформе «InfoKazahstan» и местные исполнительные органы, для получения электронного разрешения о возобновлении деятельности.

4) контроль за готовностью к работе возобновляемых объектов возложить на местные исполнительные органы.

4. Обязать собственников действующих торговых объектов обеспечить:

1) бесперебойную работу объектов в разрешенном режиме с обязательным соблюдением санитарных и дезинфекционных мер;

2) средствами индивидуальной защиты сотрудников (медицинскими масками, перчатками и т.д.), наличие санитайзеров;

3) недопущение роста цен на социально-значимые продовольственные товары, товары первой необходимости, лекарства и средства личной гигиены;

4) отпуск продуктов в упакованном виде (хлебобулочные, кондитерские изделия, сухофрукты и др.).

5. Сохранить введенный карантин на Тенгизе.

6. Управлению внутренней политики Атырауской области совместно с акиматом города Атырау и районов провести массовое информирование населения о дополнительно принятых ограничительных мерах.

7. Департаменту полиции Атырауской области организовать патрулирование по соблюдению введенных дополнительных ограничений, при выявлении нарушений либо неисполнения вышеуказанных требований, незамедлительно принимать соответствующие административные меры.

8. Оперативному штабу обеспечить мониторинг за исполнением ограничительных мер.

9. Акиму Атырауской области, акимам городов и районов, государственным органам, правоохранительным и специальным органам Атырауской области обеспечить:

1) контроль за выполнением установленных настоящим постановлением запретов и разрешений.

2) контроль за соблюдением карантинных мер и санитарно-дезинфекционного режима на объектах, деятельность которых разрешена.

3) при выявлении нарушений, принимать соответствующие административные меры в пределах компетенции в соответствии с Кодексам РК «Об административных правонарушениях».

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

11. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня подписания.

Главный государственный санитарный врач Атырауской области Канат Гайнеденов