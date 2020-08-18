Рынок «Дина» заработал (ФОТО)

18 августа полностью заработал самый крупный рынок Атырауской области — «Дина». Открыты все торговые павильоны, строительный рынок и торговые дома по продаже одежды.

В первый день открытия людей на рынке было не так много, как до карантина.

Наверняка сказывается и то, что это рабочий день.

Напомним, рынок работает до пяти часов вечера, а по выходным будет закрыт.

В овощном павильоне занято 30 процентов торговых мест, а в мясном, наоборот — 70 процентов.

Мяса много, средняя цена: 1800-2000 тенге. Арбузы — по 150 тенге, томаты и огурцы — по 250 тенге, яблоки — по 500 тенге за килограмм.

Алма ТУРГАНОВА

Фото Ануара АБИЛГАЗИЕВА