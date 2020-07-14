Превышение сероводорода в воздухе официально зафиксировано

По сообщению природоохранного прокурора со 2 по 14 июля текущего года в г.Атыраузафиксировано превышение нормы содержаниясероводорода в воздухе.

Органами прокуратуры по результатам изучения данных автоматических станций мониторинга воздуха, Департаменту экологии, филиалу по Атырауской области РГП «Казгидромет», Департаменту контроля качества и безопасности товаров и услуг и местному исполнительному органу поручено ежедневно отбиратьпробы воздуха в ночное время, установить источник выбросов и принять в отношении виновных лиц предусмотренные законодательством меры.

Ход исполнения указанных мер находится на контроле прокуратуры Атырауской области.

Прокуратура Атырауской области