Озеленим, построим и заработаем

Ежегодно для обеспечения занятости молодежи по республике реализуется проект молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел».

В этом году в области трудовой сезон открылся 14 июля.

В рамках проекта, реализующегося при поддержке областного управления по вопросам молодежной политики, по региону занятостью будут охвачены 1000 «зеленых бойцов» в возрасте от 16 лет (300 — в г. Атырау и по 100 — в каждом районе). Они будут заняты озеленением, благоустройством и строительными работами.

Как сказала главный специалист областного управления по вопросам молодежной политики Айгерим Курманберлиева, заработная плата бойцов составит 65 тысяч тенге. У трудовых отрядов пятидневная рабочая неделя. Рабочий день для молодых людей, не достигших 18 лет, длится с 9:00 ч. до 17:20 ч. Для совершеннолетних — с 9:00 ч. до 18:00 ч. Бойцы обеспечиваются спецодеждой (футболка, кепка, спортивная одежда).

Между тем, в ряды «Жасыл ел» могут вступить учащиеся, студенты, молодежь, находящаяся на учёте в службе пробации, безработные, молодежь категории NEХT.

В этом году набор желающих вступить в ряды жасылелевцев проводился через сайт, то есть дистанционно.

Добавим, что 100 бойцов строительного трудового отряда будут работать при поддержке таких строительных компаний, как «НефтеСтройСервис ЛТД», «Орлан», «Жалынды құрылыс», «Техника-Рем-Строй», «Батыс-Строй-Сервис», «Ас Құрылыс», «Бекболатовтар құрылыс компаниясы», «Болат-Д», «Дан-Строй-База-ЛТД», «Сұңқар Құрылыс».

Кроме того, в рамках трудового сезона будут реализованы акции и имиджевые проекты #TrushtagAtyrau, #Tazameken акциялары, #UpgradeAtyrau, #PloggingAtyrau.

Важно отметить, что в связи с эпидемиологической ситуацией в области во время работы трудовых отрядов будут соблюдаться санитарные нормы, в том числе социальное дистанцирование, ношение масок и перчаток.

Жанат ШАЯХМЕТОВА