О новых ограничениях в регионе

О введении дополнительных временных

ограничительных мер по недопущению

распространения коронавирусной инфекции

(COVID-2019) 27-28 июня 2020 года

на территории Атырауской области

​Руководствуясь подпунктом 6) пункта 12 статьи 21, статьи 150 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 18 сентября 2009 года №193-IV, статьей 65 Закона Республики Казахстан «О правовых актах» от 6 апреля 2016 года №480-V, Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан «Об утверждении Правил осуществления ограничительных мероприятий, в том числе карантина, на территории Республики Казахстан» от 20 марта 2015 года № 239, в целях защиты жизни, здоровья людей и недопущения распространения заболеваемости коронавирусной инфекцией (далее — КВИ) среди населения Атырауской области, с учетом регистрации КВИ среди работников промышленных предприятий, производственных объектов, в том числе с вахтовым режимом работы, ПОСТАНОВЛЯЮ:

I. Ввести дополнительные временные ограничительные меры на территории Атырауской области с 00:00 часов 27 июня до 00:00 часов 29 июня 2020 года.

Запретить:

1) проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий, (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок) в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей;

2) передвижения граждан, за исключением следующих случаев:

передвижения от места жительства до места работы и обратно, при наличии справки с места работы (либо служебного удостоверения);

приобретения продовольственных товаров, лекарственных препаратов и медицинских изделий в магазинах и аптеках в непосредственной близости от места проживания и работы;

выезда в медицинские организации по экстренным случаям;

выгула домашних животных в непосредственной близости от места проживания;

3) лицам старше 65 лет выход на улицу без крайней необходимости;

4) деятельность нижеследующих объектов:

3) лицам старше 65 лет выход на улицу без крайней необходимости; 4) деятельность нижеследующих объектов: торгово-развлекательных центров, торговых центров и домов, продовольственных и непродовольственных рынков, базаров, продовольственных и непродовольственных торговых сетей, за исключением филиалов в формате «магазинов у дома» с режимом работы с 10.00 до 20.00 часов;

объектов общественного питания, за исключением объектов общественного питания работающих на вынос.

фитнес-центров и других спортивных объектов;

салонов красоты, парикмахерских, SPA-центров и салонов, и прочих объектов сфер услуг;

общественные бани, бассейны, сауны;

туристические зоны (базы отдыха);

функционирование общественных мест: парков, скверов, набережных, пляжей и иных мест отдыха населения;

работу общественного транспорта, за исключением транспорта скорой помощи, аварийных служб и других специальных органов, а также транспорта организаций, отвечающих за жизнеобеспечение населенных пунктов.

Акимату города Атырау и районов Атырауской области обеспечить контроль за исполнением п.1. настоящего постановления.

3.Субъектам предпринимательства обеспечить:

В период временного приостановления в торговых центрах и домах, базарах, общественном транспорте, на объектах торговли продовольственной и непродовольственной продукции, объектах сферы услуг и других местах массового скопления людей независимо от форм собственности провести масштабную дезинфекционную работу; ​

​4. Управлению внутренней политики Атырауской области совместно с акимами города Атырау и районов провести массовое информирование населения о дополнительно принятых ограничительных мерах с рекомендацией произвести запас продовольствия и предметов первой необходимости на 2 дня посредством СМИ и социальных сетей. Управлению здравохранения Атырауской области приостановить оказание плановых медицинских услуг в организациях ПМСП и стационарах.

​6. Департаменту полиции Атырауской области организовать патрулирование по соблюдению введенных дополнительных ограничений, при выявлении нарушений либо неисполнения вышеуказанных требований незамедлительно принимать соответствующие административные меры;

​II. Руководителям промышленных предприятий, производственных объектов, в том числе с вахтовым режимом работы до стабилизации эпидемиологической ситуации по COVID-19:

1) обеспечить прохождение ПЦР тестирования работниками по месту постоянного места жительства при выезде на вахту.

2) усилить санитарно-эпидемиологические мероприятия на промышленных предприятиях и производственных объектах, включая порядок выезда (въезда) работников предприятий, работающих вахтовым методом согласно приложению №21 ПГГСВ РК №37 от 22.05.2020 года.

3) составить и согласовать с территориальными УККБТУ план график тестирования на COVID-19 работников выезжающих на вахтовый режим работы.

III. Ранее принятые постановления о введении карантина в районах и ограничительных мер по Атырауской области продолжают действовать.

​IV. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

​V. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента подписания.

Заместитель Главного

Государственного

санитарного врача

Атырауской области​ ​​​Ж. Досымбаева