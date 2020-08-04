О неполадках с сотовой связью Kcell и Асtiv



Проблема именно у тех, кто с помощью мобильников пользуется Интернетом. Горожанам приходится перезагружать телефоны, чтобы появлялся интернет.

«ПК» удалось связаться с компанией Kcell. Вот что нам ответили:

— К сожалению, 3 августа (почему-то указали этот день, хотя помехи были и во вторник, 4 августа. Авт.) некоторые абоненты Activ могли наблюдать нестабильную работу услуг передачи смс и мобильного Интернета. Причина в аварии на системах компании, — объяснили в компании сотовой связи.

Собеседник «ПК» отметил, что в таком случае списание с баланса абонента может пройти с задержкой.

— В настоящее время идут срочные восстановительные работы по устранению ограничений с доступом к сервису для абонентов Activ. Приносим свои извинения за временные неудобства, — заключили в компании сотовой связи.

Надежда Шильман