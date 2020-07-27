На две недели закроют дорогу на выезде из Атырау

В среду с 6 часов утра будет полностью закрыт перекресток у ж/д моста и дорога, ведущая в мкр. «Геолог».

Об этом сегодня проинформировали в пресс-службе акимата города Атырау, отметив, что это связано с проводимой реконструкцией автомобильной дороги в целях расширения проезжей части.

Как уточнили в горакимате, движение автотранспорта на пересечении улиц Амандосова — Бергалиева (в районе кольцевой) временно приостанавливается, начиная с 29 июля. Транспортные средства могут передвигаться по альтернативным маршрутам.

Дорогу закроют на две недели — то есть, с 29 июля до 11 августа.

«Дорожно-патрульной службой управления полиции города Атырау будет организована регулировка движения автотранспорта», — сообщили в акимате.