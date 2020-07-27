На две недели закроют дорогу на выезде из Атырау

Город

В среду с 6 часов утра будет полностью закрыт перекресток у ж/д моста и дорога, ведущая в мкр. «Геолог».

Об этом сегодня проинформировали в пресс-службе акимата города Атырау, отметив, что это связано с проводимой реконструкцией автомобильной дороги в целях расширения проезжей части. 

Как уточнили в горакимате, движение автотранспорта на пересечении улиц Амандосова — Бергалиева (в районе кольцевой) временно приостанавливается, начиная с 29 июля. Транспортные средства могут передвигаться по альтернативным маршрутам. 

Дорогу закроют на две недели — то есть, с 29 июля до 11 августа

«Дорожно-патрульной службой управления полиции города Атырау будет организована регулировка движения автотранспорта», — сообщили в акимате.

Administrator

Related Posts

23 июля 2020 0

Ремонт: кто на месяц останется без горячей воды

20 июля 2020 0

Тысяча наборов малоимущим от фонда «Халык»

14 июля 2020 0

Названы виновные в превышении сероводорода в воздухе

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *