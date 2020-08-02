Карантинные ограничения продлили до 17 августа

Согласно новому постановлению главного государственного санитарного врача Атырауской области, карантинный режим в регионе продлен до 17 августа.

«С 3 по 17 августа 2020 года на территории Атырауской области сохраняются строгие карантинные меры», — рассказала заместитель Главного санитарного врача области Жанар Досымбаева.

Сообщив, что запрещены автобусные перевозки между городами и населенными пунктами, сохраняется запрет на пассажирские железнодорожные перевозки по направлениям городов Алматы, Актюбинской и Мангистауской области.

«Запрещается передвижение граждан и транспорта с 23.00 часов до 06.00 часов, за исключением транспорта акиматов, правоохранительных органов, экстренных служб, санитарно-эпидемиологической службы, а также работников объектов жизнеобеспечения области и предприятий непрерывного цикла при наличии справки с места работы. На следующие де недели сохраняется запрет на движение общественного транспорта, кроме служб такси с перевозкой в салоне не более двух пассажиров или членов одной семьи с соблюдением масочного режима»,- проинформировала Жанар Досымбаева.