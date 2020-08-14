Какой бизнес больше всего пострадал в Атырау

В Атырауской области провели опрос среди наиболее пострадавших субъектов бизнеса

Опрос проводится среди наиболее пострадавших субъектов бизнеса, таких как торговля, места общественного питания, торгово-развлекательные центры и т.д, сообщает служба коммуникаций Атырауской области.

Об этом, на прошедшем онлайн брифинге на площадке РСК, сообщил директор палаты предпринимателей «Атамекен» по Атырауской области Абдулла Идресов.

— Всего по Атырауской области насчитывается 18 705 субъектов бизнеса. На сегодняшний день, по региону опрошено порядка 3 тысяч наиболее пострадавших предпринимателей. Согласно опросу, 40% сократили сотрудников, 34% находятся в кризисной ситуации и у 54% значительно снизился доход. Надо сказать, что в стране разрабатывается комплекс мер для оказания поддержки предпринимательства. В качестве меры государственной поддержки субъектам МСБ, в наиболее пострадавших отраслях будет предоставлена отсрочка платежей по кредитам на срок до 1 октября текущего года, — сказал Абдулла Идресов.