Как полицейские двух зайцев убивали

В минувшее воскресенье на улицах города Атырау прохожим вручали защитные маски с логотипом «Нет наркотикам!». Акцию провели сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Атырауской области совместно с волонтёрами.



Как пояснил начальник УПН полковник Марат Таганиязов, стражи порядка преследовали две цели — донести до людей, особенно молодёжи, сведения о вреде наркотиков, а также предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

— Обязательное ношение масок никто не отменял, но мы в ходе акции не наказывали горожан за их отсутствие, а в очередной раз разъяснили необходимость неукоснительного соблюдения мер безопасности. Кроме того, это профилактика наркомании, — пояснил Марат Таганиязов.



Надо отметить, что горожане с пониманием отнеслись к инициативе правоохранителей, выразив также надежду, что предпринимаемые меры дадут результат. В этот день полицейские совместно с волонтёрами раздали горожанам полторы тысячи масок с логотипом «Нет наркотикам!».



Напомним, что с начала 2020 года управлением по противодействию наркопреступности департамента полиции Атырауской области из незаконного оборота изъято свыше 12 кг различных наркотических средств. По правонарушениям, связанным с наркотиками, возбуждено 37 уголовных дел, в том числе по статье «За сбыт наркотиков» возбуждено более 30 уголовных дел.



Светлана НОВАК