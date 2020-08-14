Как 17 августа возобновят движение автобусов

С 17 августа будет возобновлено движение на 13 маршрутах только в черте города, сообщает служба коммуникаций Атырауской области со ссылкой на пресс-службу акимата города Атырау.

Всего выйдут на линию 85 автобусов, Они будут курсировать с интервалом в 10-15 минут. Курсировать автобусы будут по будним дням с 7:00 до 20:00 часов.

— С понедельника на линию выйдут только автобусы на городских маршрутах. Их деятельность будет разрешена при следующих условиях: заполняемость в салоне-только посадочные места, соблюдение масочного, санитарно-дезинфекционного режима. Оплата за проезд только безналичным расчетом. Кондукторы должны контролировать соблюдение требований рассадки и количества пассажиров. При заполнении салона автобусы будут останавливаться только по требованию, для выхода пассажиров.

Отдельно стоит отметить, что при условии полного соблюдения санитарного режима, 24 августа заработают пригородные маршруты.

Жителям города необходимо соблюдать социальную дистанцию, носить маски и иметь при себе антисептики, — говорится в сообщении пресс-службы акимата города.

Отметим, что до введения карантина перевозками занимались 8 автобусных парков. Общий городской парк составляет 160 единиц автобусов на 26 утвержденных маршрутах.