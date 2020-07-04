Акция по раздаче лекарств сорвана

«Сегодня в Атырау по инициативе общественного объединения «Комек Атырау» была организована акции по раздаче лекарственных препаратов.

Организаторы акции не обеспечили должных мер безопасности и социальной дистанции. Стоит отметить, что акимат г. Атырау не имеет отношения к проведению данной акции. На данный момент акция отменена, организаторы будут привлечены к ответственности»,- сообщает пресс-служба городского акимата, обращаясь к атыраусцам.



«Уважаемые атыраусцы!

Администрация города сообщает, в регионе приняты необходимые меры по организации поставок необходимых лекарств населению в ближайшие дни! Организаторы подобных акций должны в первую очередь думать о безопасности населения!

Акимат города готов рассмотреть все предложения по организации дополнительной помощи населению. Все акции должны организовываться на законных основаниях и безопасно!»- говориться в распространённым пресс-релизе.

Фото Алии Жамитовой