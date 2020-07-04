Акция по раздаче лекарств сорвана

Город, Новости

«Сегодня в  Атырау по инициативе  общественного объединения «Комек Атырау» была  организована акции по  раздаче  лекарственных препаратов.

Организаторы акции не обеспечили должных мер безопасности и социальной дистанции. Стоит отметить, что акимат г. Атырау не имеет отношения к проведению данной акции.  На данный момент акция отменена, организаторы будут привлечены к ответственности»,- сообщает пресс-служба городского акимата, обращаясь к атыраусцам. 

«Уважаемые атыраусцы! 

Администрация города сообщает, в регионе приняты  необходимые меры по организации поставок необходимых лекарств населению в ближайшие дни! Организаторы подобных акций должны в первую очередь думать о безопасности населения!

Акимат города готов рассмотреть все предложения по организации дополнительной помощи населению.  Все акции  должны организовываться на законных основаниях и безопасно!»- говориться в распространённым пресс-релизе.

Фото Алии Жамитовой

Administrator

Related Posts

4 июля 2020 0

О жаре предупредили жителей западных областей

4 июля 2020 0

В посёлке Аксай в Урале утонул мужчина

4 июля 2020 0

Коронавирус: 377 заболевших в регионе из 1644 по стране

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *