Задержан браконьер, сбивший мотоциклом сайгака

Сотрудники полиции в степи в Курмангазинском районе Атырауской области задержали мужчину , который на мотоцикле сбил сайгака.

«В местности Егинкудук Курмангазинского района сельчанин незаконно охотился за сайгаком необычным способом, сбив жертву с помощью мотоцикла. При проверке дома у подозреваемого были обнаружены сайгачье мясо и другие вещественные доказательства.

Досудебное расследование проводится по ст.339 УК РК «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещёнными пользованию видами растении или животных их частями и деривантами», — сообщили в пресс-службе ДП региона.

Проинформировав, что браконьер задержан.

Виктор Сутягин