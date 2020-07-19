В Атырау от коронавируса умер врач-рентгенолог Нариман Акпаев. Он стал пятым медиком, погибшим в регионе от коронавируса. Об этом сообщили его коллеги, разместившие некролог.

«Нариман Зулпыхарович много лет проработал в нашей поликлинике №4 врачом-рентгенологом. Все свои глубокие знания и умения посвящая лечению пациентов. Его искрометное чувство юмора и человеческая порядочность, острое чувство справедливости, умение отстаивать свою позицию всегда были для нас примером», — написали коллеги.

Нариман Акпаев стал пятым медиком, погибшим в области от коронавтируса.

Напомним, аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов вручил государственные награды родственникам четырёх медработников, которым посмертно присвоены государственные награды за самоотверженный труд,