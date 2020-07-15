В Атырау доставили лекарства для лечения больных с COVID-19

В ночь с 14 июля на 15 июля в Атырауский аэропорт прибыл грузовой самолет с медикаментами, сообщает служба коммуникаций Атырауской области.

Лекарства для лечения COVID-19 были доставлены из Индии в Алматы. Три тонны лекарств в Атырау доставили на самолете, предоставленным компанией «Тенгизшевройл». В настоящее время налажена поставка 15 наименований лекарств в аптеки. Медицинские учреждения области на 94% обеспечены необходимыми медикаментами.

Сегодня грузовым самолетом доставлен большой объём медикаментов. С прошлой недели мы организовали оперативную доставку лекарств в аптеки. Работа по поставке препаратов продолжится, пока в полной мере не обеспечим потребность населения, — сказал заместитель акима Атырауской области Ержан Абылханов.

Отметим, что поставка в аптеки начнется уже сегодня. Кроме того, в эту пятницу ожидается прибытие ещё одной партии на грузовом автомобиле. Работы по поставке лекарств в аптеки будут проводиться на регулярной основе.