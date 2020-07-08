Токаев: Из-за ошибок Минздрава и акимов мы имеем вторую волну

Мы имеем дело фактически со второй волной коронавируса. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в телевизионном обращении по текущей ситуации в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ». «К сожалению, из-за массового несоблюдения карантинных мер, системных ошибок бывшего руководства Минздрава, нерасторопности акимов мы имеем дело фактически со второй волной коронавируса в купе с резким ростом заболевания пневмонией», — сказал Касым-Жомарт Токаев. Глава государства отметил, что ситуация с коронавирусом остается серьезной, но на фоне других государств в пропорциональном соотношение она если не лучше, то не хуже. «Тем не менее, мы разумеется не собираемся довольствоваться этим фактом. Впереди большая работа, которую мы должны провести вместе со всем обществом. Угрозу коронавируса недооценивать нельзя», — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.





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