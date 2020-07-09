Справки с коронавирусным привкусом: безумие продолжается

658 новых случаев коронавируса за сутки. Треть показателя всей страны. Боюсь, это не предел. Мы только закончили обсуждение толкучки при попытке бесплатной раздачи лекарств, массовой выдачи дипломов одним из университетов. Ну и что?

Это фото часовой давности от

ЦОНа, расположенного на первом участке. Чтобы получить готовые документы (уд.личн и т.д.) необходимо встать в живую очередь с торца здания. Почему хотя бы в этот период не сделать не одно окошко, а несколько? Либо запускать внутрь здания по номерку. Тогда бы все ждали своей очереди на дистанции. И никаких материальных вложений для этого не надо. Надо просто одну думающую голову.

Виктор Сутягин