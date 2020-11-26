«Сарайшық» найдет своего читателя

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Официальная презентация нового литературно-художественного и историко-познавательного журнала «Сарайшық», изданного медиахолдингом «Атырау-Акпарат», состоялась на прошлой неделе в Академическом Казахском драматическом театре имени Махамбета. В ней приняли участие народный артист СССР, актер театра и кино Асанали Ашимов, народный артист Казахстана, композитор Алтынбек Коразбаев, поэт Светкали Нуржанов, а символичную красную ленту разрезали главный редактор журнала «Жұлдыз» Галым Жайлыбай и редактор газеты «Ана тілі», поэт Жанарбек Ашимжан. И вот, в минувшую среду новое издание было презентовано представителям творческой интеллигенции области. И это неспроста. Ведь в народе есть хорошая традиция: собираясь в путь или приступая к чему-то новому, получить благословение старейшин. Поэтому и коллектив медиахолдинга «Атырау-­Акпарат» решил поделиться этим ярким событием с аксакалами.

На встречу были приглашены ветераны журналистики: академик Кадыр Жусип, Толеген Жанабай, Айткали Нургалиев, Толеген Беришбай, Отеген Наукиев, Нурлан Кабылов, Мендибай Сумесинов, краевед Отепберген Алимгереев. Эти люди долгие годы работали журналистами, редакторами, возглавляли творческие коллективы, издавали книги, поэтому они знают главные фишки того, как привлечь читателя, наладить с ними обратную связь. Каждый из гостей высказал свое мнение о первом выпуске журнала, поделился опытом и советами о том, как сделать продукт лучше для читателя, и, конечно же, дали свое благословение.

– Атырау славится не только природными запасами, но и талантливыми людьми, батырами, композиторами, художниками, поэтами. Но многие из них малоизвестны широкому кругу читателей. Поэтому журнал «Сарайшық», надеюсь, восполнит информационный пробел, и популярные, известные в области творческие личности станут издаваться в презентуемом сегодня республиканском издании, — выразил надежду профессор Атырауского университета имени Х. Досмухамедова Кадыр Жусип.

Гости оценили название журнала. Как заметил главный редактор издания Исатай Балмагамбетов, он неспроста был назван «Сарайшық».

– Как известно, древний город Сарайшык сыграл особую роль в становлении Казахского государства. Городище был одним из самых процветающих на Великом Шелковом пути. Это — бесценное достояние не только атыраусцев, но и всего казахского народа. В наши дни слово «Сарайшық» – это как синоним слова «Атырау». Поэтому, когда обсуждалось название журнала, не возникло никаких споров, — сказал Исатай Балмагамбетов.

Присутствующие высказали свои пожелания по улучшению качества журнала. К примеру, предложили сделать его интересным не только для старшего поколения, но и посвятить страницы молодежи, детям, добавить анонс статей следующего номера.

Первый выпуск республиканского литературно-художественного и историко-познавательного издания приурочен ко Дню Независимости. Журнал вышел тиражом 500 экземпляров, в нем 128 страниц. Открывается он текстом Обращения к народу Казахстана Первого Президента — Елбасы Нурсултана Назарбаева и Президента страны Касым-Жомарта Токаева. Слова напутствия новому изданию выразил аким области Махамбет Досмухамбетов, который входит в состав консультационного совета. В сборнике также собраны стихи поэтов, посвященные независимости Казахстана, Родине. Опубликованы проза, публикации, статьи, рассказы литератора Максата Таж-Мурата, исследователя культуры Сары Латиевой, писателя Сабита Дуйсенбиева, доктора филологических наук Мекемтаса Мырзаахметулы и других.

Как рассказал директор ТОО «Атырау­-Акпарат» Искак Егембердиев, со следующего года журнал планируется издавать тиражом 2000 экземпляров.

— Новый журнал — это наш проект, которого многие ждали. Журнал будет выходить раз в месяц и распространяться во всех регионах страны. Первую партию нового издания мы уже отправили читателям других областей. Надо сказать, что сейчас в условиях глобализации важную роль играет воспитание активных и ответственных граждан. Потому требуется акцентировать внимание и прививать члену нашего общества вечные ценности, культуру чтения. Исходя из этого, мы уверены в том, что «Сарайшық» сыграет свою роль в духовно-нравственном развитии человека, — сказал руководитель медиахолдинга.

Пользуясь прекрасной возможностью, Искак Егембердиев поделился с гостями планами, ознакомив со стратегией развития медиахолдинга на предстоящий год. Как он отметил, в этом году удалось повысить охват населения альтернативной подпиской:

— У нас есть районы, где количество альтернативной подписки превысило более двух тысяч экземпляров газет. Это наш пилотный проект, подобный опыт еще не применялся в других газетах. Также в нынешнюю подписную кампанию мы впервые решили организовать ПДФ-подписку, то есть онлайн-газету через сайты в областных и районных газетах. И нужно отметить, что интерес читателей оказался высоким. Также вновь возобновляем работу киосков «Атырау-Акпарат», где жители смогут приобретать нашу продукцию.

Ляззат САЛИМОВА