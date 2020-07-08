Россия выделила РК 150 млн руб. Контроль оставила за собой

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из бюджета средств для оказания Казахстану срочной помощи в борьбе с коронавирусом,передает zakon.kz.

Россия выделила более 150 млн. рублей на помощь Казахстану в борьбе с коронавирусом. Россия поставит в Казахстан лекарство от коронавируса

«Авифавир», который был разработан Фондом прямых инвестиций и группой компаний «ХимРар». Он выпускается в форме таблеток и уже распределён в достаточном количестве по регионам России. Партия нового препарата «Авифавир» ранее уже была отгружена в Беларусь.

Министерству по ЧС России поручено закупить и доставить лекарства, средства индивидуальной защиты, медицинские изделия в Казахстан. А также проконтролировать целевое расходование выделенных средств и предоставить соответствующий доклад до 1 февраля 2021 года.

Министерство иностранных дел окажет содействие в доставке и передаче гуманитарной помощи.

В Казахстан из Москвы прибыла делегация из 32 ведущих специалистов во главе с заместителем министра здравоохранения России Олегом Гридневым.

В их числе инфекционисты, реаниматологи, анестезиологи, эпидемиологи, пульмонологи.

Бригады российских специалистов будут распределены в медицинских организациях Нур-Султана, также будут направлены в особо нуждающиеся регионы.