Прибыл гуманитарный груз из России

В Нур-Султан прибыл специальный борт МЧС Российской Федерации с гуманитарным грузом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК. «В продолжение совместных договоренностей по противодействию COVID-19 Премьер-Министра РК Аскара Мамина с Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным, 8 июля в Нур-Султан прибыл специальный борт МЧС Российской Федерации с гуманитарным грузом для казахстанской стороны», — сообщили в МИД РК. По информации министерства, гуманитарная помощь РФ включает в себя медицинские маски, комплекты защитной одежды и медицинские препараты. Единым оператором гуманитарной помощи в Казахстане является ТОО «СК-Фармация». В ближайшее время ожидается еще несколько рейсов с гуманитарным грузом из РФ. «МИД Казахстана выражает признательность Правительству и братскому народу России за оказанную поддержку в борьбе с пандемией коронавируса», — говорится в распространенном сообщении министерства. Напомним, 6 июля специальным рейсом МЧС России в Нур-Султан прибыла группа врачей Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора России. В группу из 32 человек вошли эпидемиологи, вирусологи и врачи других профильных направлений, которые будут оказывать консультационное и практическое содействие казахстанским врачам в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.



Источник: inform.kz