Подпольная клиника «лечила» от коронавируса

Главный государственный санитарный врач Атырауской области Садвакас Байгабулов обратился к жителям региона с просьбой не прибегать к услугам сомнительных лекарей по лечению короновирусной инфекции.

Рассказав, что в мессенджере «WatsApp» распространяется видео ролик про китайскую медицину в городе Атырау.

На данном видео врач делает инъекцию якобы от «COVID–19» в антисанитарных условиях.

«В городе Атырау обнаружена клиника, занимавшаяся лечением и предупреждением симптомов короновирусной инфекции.

Для лечения симптомов КВИ (пневмония) использовались инвазивные методы лечения с применением раствора фенола.

Процедуры проводились лицами, не имеющими медицинского образования (этнические казахи из-за КНР).

Клиника также занималась нетрадиционной медициной (иглотерапия, массаж) без лицензии.

В ходе проверки, в клинике обнаружены лекарственные препараты с истекшими сроками годности, незарегистрированные лекарственные препараты, произведенные в Китае с истекшими сроками годности.

По данным фактам правоохранительными органами проводится следственные мероприятия»,- говорится в распространённом пресс-релизе.