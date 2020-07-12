Общенациональный траур и минута молчания

13 июля в 00.01 по стране на зданиях государственных органов, а также дипломатических представительств будут приспущены государственные флаги.

13 июля в 12.00 часов, по времени Астаны, в эфире республиканских телеканалов состоится прямая трансляция минуты молчания с участием Главы государства.

Предполагается, что одновременно с руководством страны аким Атырауской области и других областей выйдут на площадь перед зданиями акиматов и почтят погибших минутой молчания. Кроме того, представители государственных органов, военнослужащие, врачи, в знак уважения и памяти погибших прикрепят на одежду траурную ленту.

Напомним, 13 июля 2020 года Президентом страны объявлен как День общенационального траура по погибшим от коронавирусной инфекции.

В истории страны общенациональный траур объявлялся восемь раз.На этот раз траурная дата объявлена в результате мировой пандемии коронавируса и гибели значительного числа казахстанских граждан.

Мы надеемся, что беспрецедентность ситуации и гибель наших соотечественников в результате коронавирусной инфекции вселят в наших граждан чувство солидарности и единства в борьбе с пандемией.