Коронавирус: сколько выздоровели за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане 1414 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. В разрезе регионов: город Нур-Султан — 424 город Алматы — 129 город Шымкент — 26 Акмолинская область — 29 Актюбинская область — 61 Атырауская область — 80 Восточно-Казахстанская область — 129 Жамбылская область — 33 Западно-Казахстанская область — 192 Карагандинская область — 92 Костанайская область — 3 Кызылординская область — 75 Мангистауская область — 26 Павлодарская область — 16 Северо-Казахстанская область — 58 Туркестанская область – 41 Итого выздоровевших в Казахстане — 46 790.