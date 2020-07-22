Коронавирус: сколько выздоровели за сутки

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За прошедшие сутки в Казахстане 1414 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. В разрезе регионов: город Нур-Султан — 424 город Алматы — 129 город Шымкент — 26 Акмолинская область — 29 Актюбинская область — 61 Атырауская область — 80 Восточно-Казахстанская область — 129 Жамбылская область — 33 Западно-Казахстанская область — 192 Карагандинская область — 92 Костанайская область — 3 Кызылординская область — 75 Мангистауская область — 26 Павлодарская область — 16 Северо-Казахстанская область — 58 Туркестанская область – 41 Итого выздоровевших в Казахстане — 46 790.

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