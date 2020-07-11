Коронавирус: об усилении карантина в регионе

О внесении изменений и дополнений в Постановление Главного Государственного санитарного врача Атырауской области № 52 от 4 июля 2020 года «О введении строгих карантинных мер по снижению распространения коронавируснойинфекции (COVID—19) на территории Атыраускойобласти»

Руководствуясь подпунктом 4 пункта 13 статьи 21 и пунктом 1 статьи 148 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», учитывая рост репродуктивного числа Rt выше среднереспубликанского, а также приростзаболеваемости за сутки в г. Атырау более 7,5%, в целях предупреждения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения Атырауской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

подпункт 8) пункта 2 изложить в следующей редакции:

8) запрет деятельности торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых сетей, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них с ограничением времени работы с 10 часов до 21 часов;

подпункт 16) пункта 2 изложить в следующей редакции:

16) разрешить работу непродовольственных магазинов только по принципу «доставки на дом» с 10.00 до 21.00 часов;

подпункт 21) пункта 2 изложить в следующей редакции:

21) разрешить деятельность продовольственных магазинов (продовольственные магазины у дома, минимаркеты, супермаркеты, гипермаркеты), продовольственных и непродовольственных рынков (вне зданий) с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима и ограничением времени работ с 10.00 до 21.00 часов;

подпункт 22) пункта 2 изложить в следующей редакции:

​22) разрешить деятельность объектов общественного питания (кафе, рестораны, бары) только по принципу «доставки на дом» с 10.00 до 21.00 часов;

подпункт 24) пункта 2 изложить в следующей редакции:

24) запретить деятельность объектов по оказанию услуг населению (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники и другие), за исключением оказания услуг организациям и предприятиям;

добавить подпунктом 1.1.) пункта 2 и изложить в следующей редакции:

приостановить пассажирские железнодорожные перевозки по направлениям г. Алматы, Актюбинская и Мангыстауская области.

подпункт 25) пункта 2 изложить в следующей редакции:

25) запретить деятельность бизнес-центров (услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители и др.);

Главный Государственный

санитарный врач Атырауской области А.Жумагалиев

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