Коронавирус: на что направлены миллиарды?

— Министр здравоохранения РК Алексей Цой сообщил, на что были направлены деньги, выделенные на борьбу с COVID-19, передает корреспондент МИА «Казинформ». По словам главы Минздрава, в целях предупреждения возникновения распространения коронавирусной инфекции всего ведомству было выделено 114 млрд 826 млн тенге, из них 40 млрд 58 млн — из резерва Правительства. Министр уточнил, что 21 млрд 184 млн были направлены на приобретение средств индивидуальной защиты, 2 млрд 30 млн — на закуп лекарственных средств, медицинских изделий, 2,5 млрд — на закуп лабораторного оборудования, систем для определения коронавируса, 100 млн тенге — на закуп услуги по разработке и выпуску реагентов для выявления коронавируса, 13,7 млрд тенге — на услуги по оказанию лабораторных исследований методом ПЦР, 310 млн тенге — на закуп аппаратов искусственной вентиляции легких отечественного производства для оснащения автомобилей скорой медпомощи, 131 млн тенге — на эвакуацию граждан. Алексей Цой добавил, что из средств республиканского бюджета были выделены 74 млрд тенге, из них 19,5 млрд тенге — на медицинские услуги оказания медицинскими организациями инфекционных, карантинных и провизорных стационарах, 40,4 млрд — на стимулирование работников, задействованных в проведении карантинных мероприятий, 14,8 млрд тенге — на создание трех быстровозводимых комплексов инфекционных больниц в городах Нур-Султан, Шымкент и Алматы.



Источник: inform.kz