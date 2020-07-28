Коронавирус: что говорит официальная статистика

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1526 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 656 без клинических проявлений. В разрезе регионов (общая/бессимптомные) город Нур-Султан — 250 / 82 город Алматы — 253 / 110 город Шымкент — 25 / 20 Акмолинская область — 52 / 23 Актюбинская область — 11 / 3 Алматинская область — 85 / 47 Атырауская область — 65 / 46 Восточно-Казахстанская область — 179 / 69 Жамбылская область — 51 / 31 Западно-Казахстанская область — 86 / 48 Карагандинская область — 118 / 41 Костанайская область — 63 / 42 Кызылординская область — 69 / 31 Мангистауская область — 44 / 7 Павлодарская область — 57 / 23 Северо-Казахстанская область — 70 / 6 Туркестанская область — 48 / 27 Всего в стране выявлено 84 648 заболевших.