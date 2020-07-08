Коронавирус: 1376 заболевших

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1376 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 847 без клинических проявлений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz. В разрезе регионов (общая/бессимптомные): город Нур-Султан — 73 / 43 город Алматы — 143 / 73 город Шымкент — 65 / 32 Акмолинская область — 28 / 24 Актюбинская область — 22 / 2 Алматинская область — 59 / 51

Атырауская область — 264 / 177

Восточно-Казахстанская область — 135 / 69 Жамбылская область — 77 / 31 Западно-Казахстанская область — 86 / 63 Карагандинская область — 184 / 120 Костанайская область — 42 / 26 Кызылординская область — 31 / 15 Мангистауская область — 82 / 78 Павлодарская область — 47 / 30

Северо-Казахстанская область — 28/ 9 Туркестанская область — 10 / 4

Всего в стране выявлено 51059 заболевших.



