Карантинные меры продлили и ужесточили в области

Карантинные меры продлили и ужесточили в Атырауской области. Об этом говорится в новом постановлении Главного государственного санитарного врача региона от 17 июля 2020 года «О дальнейшем усилении строгих карантинных мер по снижению распространения коронавирусной инфекции(COVID-2019) на территории Атырауской области».

Главный государственный санитарный врач области С. Байбагулов постановил: продлить строгие ограничительные карантинные меры на территории Атырауской области с 00 часов 19 июля до 00 часов 3 августа 2020 года.

На территории Атырауской области: приостановить автобусные перевозки между городами и населенными пунктами; приостановить пассажирские железнодорожные перевозки по направлениям г. Алматы, Актюбинская и Мангыстауская области. Запретить передвижение населения и автотранспорта с 23 часов до 06 часов утра в населенных пунктах, за исключением сотрудников акиматов, правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, санитарно-эпидемиологической службы, а также работников объектов жизнеобеспечения; движение общественного транспорта; руководителям государственных органов, организаций, предприятий и субъектов предпринимательства обеспечить доставку сотрудников с места проживания до работы и обратно; движение личного автотранспорта в субботу и воскресенье, а также в праздничные дни, за исключением транспорта, задействованного в жизнеобеспечении области, города, районов и предприятий непрерывного цикла; запретить передвижение граждан в выходные и праздничные дни, за исключением случаев передвижения от места жительства до места работы и обратно при наличии справки с места работы (либо служебного удостоверения), приобретения продовольственных товаров, товаров первой необходимости, лекарственных препаратов в магазинах и аптеках в непосредственной близости от места проживания, выезда в медицинские организации по экстренным случаям.

Запрещено проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференций, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей;запрещена деятельность торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых сетей, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них с ограничением времени работы с 10 часов до 21 часов; деятельность развлекательных учреждений (караоке, бильярд, компьютерные клубы, кальянные, букмекерские конторы, ночные клубы, боулинг центры, аттракционов, детских игровых площадок, батутов и другие), кинотеатров;

Также запрещена деятельность всех объектов культуры (театры, концертные залы, музеи, выставки и др.); приостановлена деятельность религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.); запрещена деятельность детских оздоровительных лагерей, детских дошкольных учреждений, детских кабинетов коррекции, образовательных центров, детских развивающих центров, кружков, курсов для детей и взрослых; деятельность фудкортов, банкетных залов; деятельность СПА-центров, тренажерных залов, фитнес-центров, спортивно-оздоровительных центров, бассейнов, общественных бань, саун, салонов красоты, парикмахерских, центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра городских и общественных пляжей, аквапарков; деятельность крытых продовольственных и непродовольственных рынков.

Разрешена работа непродовольственных магазинов только по принципу «доставки на дом» с 10.00 до 21.00 часа;

Ограничено перемещение населения старше 65 лет и группами более 3 человек.

Разрешена деятельность государственных органов (организаций, предприятий), органов квазигосударственного сектора, национальных кампаний, иных организаций, а также субъектов предпринимательства, деятельность которых разрешена, с соблюдением социальной дистанции и усиленного санитарно-дезинфекционного режима. При этом не менее 80% сотрудников остаются на дистанционной форме работы (при штатном расписании более 30 сотрудников);

Разрешить деятельность медицинских организаций независимо от форм собственности по предварительной записи с соблюдением требований зонирования и усиленного санитарно-дезинфекционного режима; деятельность объектов в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели) с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима; работапродовольственных магазинов (продовольственные магазины у дома, минимаркеты, супермаркеты, гипермаркеты), продовольственных и непродовольственных рынков вне зданий с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима и ограничением времени работ с 10.00 до 21.00 часов; деятельность объектов общественного питания (кафе, рестораны, бары), объектов мелкорозничной торговли с изготовлением и реализацией кулинарных и кондитерских изделий, зоомагазинов только по принципу «доставки на дом» с 10.00 до 21.00 часа;

Запретить деятельность объектов общественного питания на открытом воздухе (летние площадки).

Разрешить деятельность промышленных предприятий с непрерывным производственным циклом; строительных работ на открытом воздухе, сельского и рыбного хозяйства, животноводства с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Запретить деятельность объектов по оказанию услуг населению (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники и другие), за исключением оказания услуг организациям и предприятиям; деятельность бизнес-центров (услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентств по недвижимости, рекламных агентств, судебных исполнителей и др.

Разрешить организацию работы ЦОНов (в том числе спецЦОНы) строго по предварительному бронированию через Egov.kz, телеграмм-бот EgovKZBBot 2.0 с установлением графика работы в будние дни с 9.00 часов до 15.00 часов, работы Call центров с 9.00 часов до 17.00 часов, а в выходные и праздничные дни запретить; организацию работы АО «Казпочта» с ограничением работы по времени с 9.00 часов до 18 часов и максимальным оказанием услуг в онлайн формате с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Запретить посещения парков, площадей и скверов, набережных и иных мест отдыха населения;

Провести санитарную и дезинфекционную обработку такси, промышленных территорий, аэропортов, дворовых детских площадок, продовольственных и непродовольственных рынков и других общественных мест;

Разрешить деятельность субъектов финансового рынка, банков второго уровня с ограничением времени работы с 9.00 часов до 17.00 часов и численности в соответствии с актом Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка; деятельность аптек с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима и ограничением времени работ с 08.00 часов до 00 часов.

Главный государственный санврач также постановил сохранить введенный карантин на Тенгизском месторождении.

Настоящее постановление вступает в силу с 00 часов 00 минут 19 июля 2020 года.