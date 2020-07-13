Карантин: тои, поминки, магазины работают

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, больше всего нарушений режима карантина приходится на жителей Атырау. Во время рейда в области с 12 по 13 июля, только в городе Атырау зарегистрирован 81 случай нарушения режима карантина, сообщает служба коммуникаций Атырауской области.

Несмотря на то, что согласно постановлению главного государственного санитарного врача Атырауской области, заведениям разрешено работать только по принципу «доставки на дом», рестораны и кафе продолжали кормить посетителей в помещении. Подобная ситуация была выявлена в девяти местах.

В ходе рейда также выяснилось, что 24 продуктовых магазина продолжали заниматься торговлей несмотря на временные ограничения. Было зафиксировано 26 случаев массового скопления людей и одно семейное мероприятие.

Несоблюдение карантинных требований встречалось и в Жылыойском районе. Было выявлено 5 семейных мероприятий, там проводились свадьбы и поминки.

Несмотря на полный запрет передвижения в выходные дни, было зарегистрировано 30 случаев прогулок по улице без причины. Зафиксированы случаи работы продуктовых магазинов в неположенное время в Индерском районе- 4, в Курмангазинском районе- 3.

Карантинный режим не нарушался только в Макатском районе.

В итоге за два выходных дня, 81 нарушение режима карантина было выявлено в городе Атырау, 37 в Жылыойском районе, 4 в Индерском районе, 14 в Исатайском районе, 7 в Кызылкогинском районе, 23 в Курмангазинском районе и 9 в Махамбетском районе.