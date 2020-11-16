Газеты объявляют онлайн-подписку

На областные и районные газеты ТОО «Атырау-Акпарат» теперь можно подписаться в онлайн-формате.

Читатели смогут подать свои заявки на подписку на областные газеты «Атырау» и «Прикаспийская коммуна», а также на семь районных газет – «Серпер» (Курмангазинский район), «Қызылқоға» (Кызылкогинский район), «Жайық шұғыласы» (Махамбетский район), «Кең Жылой» (Жылыойский район), «Дендер» (Индерский район), «Мақат тынысы» (Макатский район) и «Нарын таңы» (Исатайский район), не выходя из дома. Для этого необходим гаджет, подключенный к интернету.

На официальных сайтах изданий нужно пройти по данной ссылке. Выбрав нужную газету, можно оформить подписку на полгода или год. Электронный вариант газеты в формате PDF будет отсылаться на электронную почту подписчика.

Еще один вариант подписки – офлайн, альтернативная подписка. Особенность такого формата в том, что газеты не будут разноситься по адресам, они будут реализовываться в одной точке. В этом случае цена газеты будет намного ниже.

ТОО «Атырау-Акпарат»