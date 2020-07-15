Астраханские медики отправились в Атырау

Шесть астраханских медиков отправились сегодня в Казахстан, чтобы помочь коллегам бороться с коронавирусом. За поддержкой к астраханскому губернатору обратились власти Атыраусской области. Атырау сейчас занимает первое место по числу заражённых коронавирусом.

В составе врачебной группы от Астрахани опытные специалисты — терапевт, детский хирург, детский хирург-уролог, педиатр, врач общей практики, врач СМП. По сообщению регионального Минздрава, бригада укомплектована всем необходимым. Астраханцы помогут казахстанским медикам диагностировать «COVID-19», а также снизить нагрузку на местных врачей.

Расходы на проезд, проживание и зарплату берёт на себя казахстанская сторона. Также Астраханская область направила в Казахстан гуманитарный груз с медицинскими масками и дезинфицирующими средствами.

Источник : 7plustv