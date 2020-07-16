3.7 млн тенге, выделенных на туристический логотипа, вернут в бюджет

«Атырауское областное управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития отказалось от конкурса на создание туристического логотипа области», — сообщает служба коммуникаций Атырауской области.

В последние годы в стране уделяется особое внимание развитию внутреннего туризма. В рамках государственной программы развития туристической отрасли Правительства РК на 2019-2025 годы было предусмотрено создание туристического логотипа области. Цель — разработка бренда и девиза региона, развитие внутреннего туризма в регионе, содействие информационному продвижению.

В настоящее время каждый регион имеет свой логотип и бренд и это дает хорошую возможность сделать область узнаваемой и популярной.

Кроме того, Казахстан имеет туристический логотип, известный в ряде других регионов.

15 июня 2020 года был объявлен открытый тендер по государственным закупкам «Создание туристического логотипа Атырауской области».



В связи с отсутствием участника на первом этапе конкурса, в соответствии с законом о государственных закупках, он был повторно объявлен 14 июля 2020 года во втором открытом конкурсе.

Планировалось, что согласно конкурсу, логотип региона должен был быть разработан в электронном виде, выбран в онлайн режиме и в дальнейшем передан для решения экспертной комиссии.



По данным управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Атырауской области, запланированная разработка туристического логотипа была снята с сайта госзакупок, в связи с текущей эпидемиологической ситуацией в области. На это было выделено 3,7 миллиона тенге. Было принято решение о возврате средств в бюджет.