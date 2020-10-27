Знал бы судак, о чем печалится рыбак

Рыбацкие кооперативы вернули прежние цены на закупку рыбы. Для эффективной борьбы с браконьерством нет многомощных судов, а для переработки нет господдержки. Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил руководитель областного управления рыбного хозяйства Артур Садибеков.

Напомним, в прошлом месяце рыбаки из села Дамба возмутились снижением закупочной цены на рыбу с 250 тенге до 150 тенге за 1 кг.

– Было подписано трехстороннее соглашение между акиматом, производственными кооперативами и рыбаками, в котором прописано, что рыба будет приниматься по прежней цене – 250 тенге за килограмм, – отметил А. Садибеков.

По его словам, на сегодняшний день выловлено 7 312 тонн рыбы, что по сравнению с прошлым годом на 757 тонн больше. Из них переработано 6 500 тонн, на экспорт отправлено 5 900 тонн.

Глубокой переработкой занимаются всего два коопертива, остальная рыба в основном замораживается и направляется в другие государства.

– На сегодня рыболовецкие хозяйства не могут купить для переработки дорогостоящее иностранное оборудование. Дело в том, что пока отрасль не имеет ощутимой поддержки со стороны государства, как, к примеру, сельское хозяйство, где есть субсидирование, льготное кредитование и другие меры поддержки. Рыбаки могут брать кредиты только в банках второго уровня, где годовые ставки вознаграждения неподъемны. Но сегодня после поручения Президента идет разработка документов, поэтому, думаем, вопрос поддержки рыбного хозяйства скоро решится, – отметил А. Садибеков

По его словам, для сохранения фонда рыб осетровых пород из двух осетроводческих заводов выпущено 7,5 млн мальков. Вопрос объединения двух профильных заводов сегодня также решается на правительственном уровне. После объединения и улучшения материальной базы планируется выпуск 12 млн мальков.

По поводу борьбы с браконьерством А. Садибеков отметил, что рыбинспекторам с маломощными судами ловить браконьеров трудно, но этот вопрос также решается на уровне министерства.

Алма ТУРГАНОВА