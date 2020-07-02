О строительстве трассы Актобе-Атырау-Астрахань



Продолжается реконструкция участка республиканской автомобильной дороги км 160-220 Актобе – Атырау — Астрахань. Работы на 60 километрах ведутся дорожниками согласно намеченному плану, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Сейчас здесь обновляют нижний и верхний слои покрытия из крупнозернистого асфальтобетона, после чего трасса будет соответствовать II технической технической категории с шириной проезжей части 9 метров.

На данном отрезке трассы задействовано порядка 175 человек рабочего персонала и мобилизовано 116 единиц техники. Строительно-монтажные работы на участке осуществляет генеральная подрядная организация TodiniCostruzioniGeneraliS.p.A. Технический надзор производят компании «ConsultEnginering» и «ZS Enginering». Всего в текущем году по автодороге Актобе – Атырау — Астрахань по Актюбинской области будет открыто движение на 154 км. Это участки км 160-220, км 236-275 и км 275-330.